Poděbradský festival vína 2023

Srdečně vás zveme na 3. ročník Poděbradského festivalu vína, největší vinařské akce ve městě! Festival bude probíhat od pátku 11. 8. do soboty 12. 8. na kolonádě v Poděbradech.



Do středočeského lázeňského města se sjedou vinaři z různých vinařských podoblastí Čech a Moravy, aby zde představili to nejlepší ze své aktuální produkce. Chybět nebudou staří známí jako Vinařství Rauš či Modré vinařství, ale ani nové neznámé tváře. Nabídka vína bude velice pestrá, takže si každý vínomilec přijde na své.



Součástí akce bude food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů vhodných k vínu a také bohatý kulturní program. Vystoupí Anna Julie Slováčková & Band, Milan Peroutka a kapela Perutě, Cimbálová muzika Kyjovsko a další. Mluveným slovem budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr.



Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za 100 Kč.



Akce se koná pod záštitou starosty města.