Fantom na hradě Křivoklát

Představitelé Fantoma opery zazpívají na hradě Křivoklát

V sobotu 19.8. zazní od 20:30 pod širým nebem na nádvoří hradu Křivoklát písně z českých a světových muzikálů v podání hlavních představitelů světoznámého muzikálu Fantom opery Radima Schwaba a Moniky Sommerové.

Těšit se můžete na The Music Of The Night, jednu z ústředních písní muzikálu Fantom opery a hitů z muzikálů: DRACULA, KYTICE, SUNSET BOULEVARD, HELLO DOLLY!, OBRAZ DORIANA GRAYE, EXCALIBUR, WEST SIDE STORY nebo OSOBNÍ STRÁŽCE.

VÍCE INFORMACÍ ZDE