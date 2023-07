Červencová degustace na Kaňku u Kutné Hory O tom, že vinné révě se daří také v okolí Kutné Hory, není pochyb. A právě toto město je plné šikovných vinařů. Někteří vyrábí víno už skoro od nepaměti, jiní posledních pár let. Všechny je ovšem spojuje láska k vinařství, trpělivost a pečlivost, což je cítit v každé stočené lahvi jejich vína. Pojďte si v sobotu 22. července užít degustaci ve Vinařství Hanuš na Kaňku. Jak to dopadne, když se člověk ze střední zahradnické školy nadšený pro „ovocnařinu“ ocitne ve vinohradu? Třeba se stane vinařem. Stejně tomu bylo také u Radima Hanuše. Cesta k vlastnímu vinařství sice nebyla úplně přímá, ale v roce 2012 koupil pozemek na Kaňku v Kutné Hoře, odkud je nádherný výhled na celé Krkonoše. Prvních pět odrůd vysázel s rodinou a přáteli v roce 2015 na východním svahu obce Sukov. O 4 roky později přidal ještě druhý vinohrad, a to na druhé straně kopce směrem na Gruntu. Za hlavní odrůdy majitel považuje pinoty, kterým se v podloží bohatém na minerály velmi daří. Kromě bílých a červených vín můžete koštovat také růžová, ale i oranžová.

Pojďte si užít ochutnávku jejich svěžích vín.

Koná se v sobotu 22. července od 18:00 přímo ve Vinařství Hanuš na Kaňku. Je třeba se předem objednat na: objednavky@vinohanus.cz nebo na tel: 733505378. Degustací vás provede Radim Hanuš, vinař a majitel vinařství v jedné osobě. Předmětem degustace bude celkem 12 vzorků vín z jejich vinařství. Součástí je drobný zákus mezi vzorky. Posezení bude na venkovní letní terase – jsou vybaveni i na večerní ochlazení.

Cena je 500 Kč za osobu. Odkaz na FB událost zde: https://www.facebook.com/events/1290726728506929