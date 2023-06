Kafe u Osmanyho

Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity. Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první chvíle. Život Osmanyho je totiž velmi pestrý a co jiný nezažijí za celý život, on už dávno zvládnul. Osmany odhalí i to, co mělo zůstat utajeno! A bez cenzury!

Moderuje: Eva Decastelo