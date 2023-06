Láska stand up & music

V pořadí třetí z letošních Láskových vystoupení v Zelčíně se chystá na 22.července.

Tentokráte v komornější, ale o to zábavnější atmosféře, se můžete pobavit na večeru ve stylu stand up & music.

Sekundovat Láskovi budou skvělí stand up komici KAREL HYNEK a PETR VYDRA.

Fanoušci dobré hudby a dobré zábavy u tohoto večera nemůžou chybět ☻