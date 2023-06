Vtípečky v Mladé Boleslavi | stand-up show

Vodní dýmky a stand up. Vtípečky se zelím lákají na show v Mladé Boleslavi Vodní dýmky a stand up komedie. Toto lákavé spojení chystá komediální skupina Vtípečky se zelím, která vystoupí 22. června v 19 hodin útulném podniku Black&Wood Lounge v Mladé Boleslavi. Svůj nejlepší materiál si pro návštěvníky připravilo celkem sedm komiků. Vtípečky se zelím navazují na svoji březnovou show v pražském MOPRA Lounge Baru, kde předváděly stand up v obklopení oblaků z vodních dýmek. Stejný koncept tentokrát zopakují v Mladé Boleslavi, kde zavítají do podniku Black&Wood Lounge. „Pohoda u vodních dýmek spojená s poslechem těch nejlepších vtipů, které naši vystupující dali dohromady za poslední dobu, fungovala v Praze na výbornou. Proto jsme se rozhodli tento koncept zopakovat také v Mladé Boleslavi, kde jsme vystupovali i v minulosti. S dýmkami to však letos bude poprvé,“ říká jeden z vystupujících Aleš Pitrmoc. Krom něj 22. června v 19 hodin diváky pobaví také další mladoboleslavský komik Pavel Hrdlička. Sestavu pak doplní Ondřej Cabal, Martin Černý, Lukáš Tomčal, Jiří Štraub a Marek Vobořil.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/560463039571884 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/