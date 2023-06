Minifestival kulturního centra Bohemia Farmstudio na Kokořínsku, který proběhne v sobotu 17.6.2023. Vernisáž výstavy devíti umělců, kteří ve Farmstudiu pobývají na tzv. tvůrčí rezidenci (pobyt za účelem umělecké tvorby). Umělci pocházejí z Česka, Číny, Francie, Indie a Makedonie. Dále umělecké performance (audiovizuální a performativní představení) a v doprovodném programu vystoupí hudební skupina Priamo čaro (improvizační šanson). Večer projekce 16mm filmu Tons Of Fun (klasická americká groteska) s živou hudbou, který byl desítky let považován za ztracený. Součástí akce je neformální setkání s umělci u ohně, občerstvení a možnost kempování. Doporučené vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma. Program podpořili:

Národní plán obnovy, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Nová Sít a obec Vysoká. program Farmstudio OPEN 17.6.2023 18:00 VERNISÁŽvýstava rezidenčních umělců Farmstudia - Nela Bártová, Zhenru Liang, David Mazanec, Nikola Rácová, Rekha Sameer, Radim Straka, Lenka Janíčková, Garance Navarro Uge, Lenka Janíčková, Riza Ziberi 19:00 PERFORMANCE Nikola Rácová, Garance Navarro Uge, Jiří Brož Hagara 20:00 HUDBA Priamo čaro (improvizační šanson) 21:00 FILM Projekce americké grotesky z filmového pásu Jan Nevole za doprovodu živé hudby Pavla Mately a Barryho Wana