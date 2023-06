Jurkovič Open Air 2023

Hudební festival pro celou rodinu, který nese jméno muzikanta a kytaráře Petera Jurkoviče, se letos přesunul z Jílového u Prahy do nedaleké Kamenice u Prahy. Jednodenní událost se na novém místě uskuteční 15. července. Hlavními hvězdami festivalu budou David Koller a Prago Union. Kapela někdejšího basisty slavných Ten Years After Leo Lyonse zavede posluchače do dob woodstockého festivalu.

Návštěvníci se mohou těšit na zcela nový festivalový areál, pestrou gastronomii, stejně jako na program pro děti. Nově navíc workshop pro kytaristy a hráče na foukací harmoniku.

David Koller David Koller patří k významným muzikantům střední generace českého bigbítu. Autor mnoha dnes již klasických hitů se nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. Účinkoval i v dalších...

Jiří Schmitzer Jiří Schmitzer (* 1949) je český herec a písničkář, Ve filmu debutoval v roce 1970. Hrál ve slavných filmech Marečku, podejte mi pero!, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Černí baroni, Báječná léta pod...