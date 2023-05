Kutnohorský GASK zve na festival experimentální hudby A Day of Sound

V sobotu 26. srpna se v kutnohorské Galerii Středočeského kraje (GASK) uskuteční již pátý ročník jedinečné hudební události – A Day of Sound. Program je tradičně situován jak do vnitřních prostor bývalé jezuitské koleje, tak do přilehlého prostranství zahrad s vodním pódiem, doplněným o působivý výhled na chrám sv. Barbory. Událost nabízí propojení myšlenek současných galerijních umělců s těmi, kteří se vyjadřují zvukem. Letošní ročník představí silná jména experimentální hudební scény z Norska a Německa. V prostředí nočních zahrad GASK vystoupí norské duo Jan Bang & Arve Henriksen a norská skladatelka Maja Ratkje spolu se svým krajanem Stianem Westerhusem. Letošní ročník A Day of Sound má tu čest uvést osobnost, která se zapisuje do dějin radikálního hudebního hledání už přes padesát let – německou multiinstrumentalistku Limpe Fuchs. Chybět nebude ani multiinstrumentalistka ze Slovenska Barbora Tomášková. Dramaturgem programu je hudební kritik a spisovatel Pavel Klusák. Hudebnímu programu předchází komentovaná prohlídka k výstavě Jiřího Surůvky Strůjci války (16.00–17.00) a workshop pro děti od čtyř let s názvem Tajuplná výprava se zvukem do světa barev (16.00–17.30).

Podrobnější informace naleznete na webu galerie: www.gask.cz