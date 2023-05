Škola Nekonfliktního výcviku koní Oldy Nováka zve vaše děti na: Letní příměstský pobyt s názvem CESTA DO KOŇSKÉ DUŠE Děti si osvojí základy péče o koně a přiměřeně svému věku a schopnostem také principy Nekonfliktního výcviku. Naučí se kolem koní bezpečně pohybovat a vnímat jejich energii. Seznámí se i s dalšími zvířaty na farmě. Rádi bychom, aby děti získaly pozitivní vztah ke koním a zvířatům obecně. S dětmi budeme formou her, výtvarných dílniček i praktických lekcí s koňmi společně objevovat, že každá živá bytost má svoji vnitřní sílu a poslání. Součástí programu budou i vycházky do přírody. K dětem přistupujeme s laskavostí a porozuměním, vnímáme jejich individualitu, v kolektivu podporujeme vzájemnou spolupráci. Kde? Pobyt se uskuteční v areálu naší farmy, přímo v přírodě Českého krasu, na hranici Prahy nedaleko obce Ořech. Při nepříznivém počasí nám poskytne zázemí mongolská jurta.

Kdy? 7.8. – 11.8. 2023 8:00 – 17:00 Pro koho? Pro děti ve věku 8 – 12 let Cena 6500 včetně stravného Průvodce dětí Olda Novák – cvičitel a lektor metody Nekonfliktního výcviku koní, který povede především praktické části s koňmi Mgr.et Mgr Martin Prokopius – dlouholetý a zkušený pedagog a farmář, působící ve školství už 28. rokem, koordinátor enviromentální výchovy, pořadatel mnoha příměstských táborů a akcí pro děti Veronika Nováková – máma čtyř skvělých dětí, asistent pedagoga podrobné informace a přihlášení na e-mail: lajka@email.cz https://oldanovak.cz/