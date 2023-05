Akční kalorické dopoledne

Zveme Vás na odpoledne plné více či méně sportovních soutěží a kuriózních disciplín.



Přijďte se s námi pobavit a vyhrát hodnotné ceny včetně noci na zámku Ratměřice.

Výtěžek akce věnujeme na nákup paruky pro malou Klárku po chenoterapii.

Součástí akce bude také sběr použitého oblečení, hraček a potřeb do domácnosti. Vše předáme nadačnímu fondu Šatník. Přineste nám, co už nepotřebujete, ještě to poslouží.

Disciplíny:

- Běh na běžkách v parku

- Discgolf

- Zatloukání hřebíků

- Bungee running

- Virtuální realita

- Požární sport

- Stavby ze špejlí

- A další

Pokračovat budeme u ohně s kytarou a špekáčkem.