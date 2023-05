Benefiční divadelní festival - Všechny báječné věci

Dojemná, vtipná interaktivní inscenace pro jednoho herce a publikum o hledání duvodů proč žít. Chlapec má za jeden večer jeden jediný úkol - přesvědčit nejen svou matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet...

Divák si během představení projde třiceti lety života jednoho výjimečného chlapce, jehož matka se pokusila o sebevraždu – a on se jako dítě rozhodne začít psát seznam všech báječných věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet. V psaní seznamu, v němž pokračuje od dětského věku až do dospělosti, se nakonec dostane až k číslu 1 000 000. To vše s lehkostí, nadhledem a humorem.

Představení se odehrává na nádvoří zámku Osečany, v případě špatného počasí v zámecké sýpce pod střechou. Koupí vstupenky přispějete na opravu zchátralého zámku.

VÍCE INFORMACÍ ZDE