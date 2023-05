Výstava železničních modelů a modelových kolejišť s akcí města – Pečky 2023

Stovky modelů mašinek v provozu na jednom místě v České republice. Setkání přátel modelové železnice a celodenní výlet pro celou rodinu do Peček.

Ve dnech 26. – 28.května 2023 se Vám představí železniční modely, modelová a modulová kolejiště na ploše téměř 2.500m čtverečních.



- modelová kolejiště od mini velikosti Z po zahradní velikost G

- prezentace modelů a kolejišť místních klubů. V provozu více jak 15 modelových kolejišť.

- prezentace novinek českých a zahraničních výrobců

- zvláštní jízdy historických motorových vozů M131.1 Hurvínek

- cenová akce firmy Piko DE

- prezentace firmy modelářské firmy Tillig DE

- modelářská burza, prodej nových modelů, příslušenství a doplňků

- rozsáhlé muzeum modelové železnice od 60. do 90. let

- akce města Pečky: "Rodinná pouť mašinka" se sobotním programem

- vláček Poděbradka spojující akce po městě Pečky



To vše bude k vidění a návštěvě v klubovně a přilehlých historických továrních halách Spolku železničních modelářů Pečky v Žerotínově ulici a městě Pečky.