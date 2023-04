Den otevřených dveří Kde fondy EU pomáhají a 26. Den Postřižinského piva

Přijďte se podívat do míst, kde se vaří slavné Postřižinské pivo. Letos, stejně jako v minulých letech, se pro Vás opět otevírají brány Postřižinského pivovaru! Pivovar byl založen 29. dubna 1895 a od první várky uvařeného piva tedy uplynulo již 125 let. Postupem času bylo nutné nahradit zastaralé výrobní technologie, a právě s modernizací provozu pomohly také fondy EU. Co vše bude během dne možné zažít? Od 9:00 do 14:00 se budete moci zdarma zúčastnit komentovaných prohlídek pivovaru. Provedeme vás varnou, spilkou, sladovnou, sklepy, stáčírnou, uvidíte dnešní proces vaření piva, i kde zraje ležák. Samozřejmě také ochutnáte nebo si odvezete to nejlepší z produktů pivovaru. Po celý den pro vás budou připravena hudební vystoupení známých českých a slovenských interpretů jako jsou Adam Ďurica, Michal Hrůza nebo kapela Olymic revival. Kromě zajímavých vystoupení a kvalitního piva se můžete těšit na bohatý doprovodný program. Nejenom muži budou moci soutěžit o hodnotné ceny například v hodu sudem do dálky. Milovníci moderních technologií bez pochyby ocení brýle s virtuální realitou. Připraven bude i fotokoutek a na své si přijdou i milovníci přírody, kteří se pokochají místní chmelnicí. Navíc si budete moct užít jízdu zážitkovým vlakem, který vás doveze až do pivovaru. Pít se bude nejméně osm druhů Postřižinského piva, které v poslední době sbírá jedno ocenění za druhým. Kromě ležáků se budou točit i místní speciály.

Nezapomněli jsme ani na děti, pro které budou nachystané zábavné aktivity jako např. malování na obličej a zajímavé soutěže o drobné ceny. Program: 09:00 – 09:50 To Jo Band 10:10 – 11:00 Pohoda 11:20 – 12:20 Aneta & the Soul Uncles 12:20 – 13:10 soutěže na podiu 13:20 – 14:20 Crossband 15:10 – 16:10 Adam Ďurica 17:00 – 18:00 Michal Hrůza 18:30 – 19:30 Olympic revival Pojďte si s námi užít den plný her, zábavy a hlavně výborného piva, a to vše zcela zdarma! Kontaktní osoba: Annemarie Volinová, Eurocentrum Praha (tel.: 730 163 079, e-mail: annemarie.volinova@mmr.cz) Pokud byste se chtěli dozvědět více o historii pivovaru nebo jeho aktuální nabídce, navštivte přímo jeho stránky: www.postriziny.cz. A hlavně nezapomeňte, že „vaše podlomené zdraví pivo upevní a spraví“.