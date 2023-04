Vtípečky Stand-up show | Polepšovna Ducha, Řež

Jak dostat vtípečky do polepšovny. Komici se vracejí do ovocného sadu Oáza nekončící pohody uprostřed ovocného sadu. Tak se definuje podnik Polepšovna ducha v osadě Řež, která spadá pod obec Husinec na Praze-východ. V pátek 5. května se tam vrátí stand up komici ze skupiny Vtípečky se zelím. Jde o jejich třetí vystoupení v tomto prostoru. Napoprvé i napodruhé se tam jejich show setkala s velmi kladnými ohlasy. „Polepšovna ducha má jedinečnou atmosféru. Ze všech stran ji obklopuje příroda. Je velmi snadné se tam uvolnit, uvelebit se s nějakým dobrým drinkem a poslouchat vtipy. Proto se do Husince tak rádi vracíme,“ říká jeden z vystupujících Ondřej Cabal. Mimo něj se v Polepšovně ducha představí Adam Korytář, Jiří Štraub a nová tvář Vtípečků se zelím Marek Vobořil. Vystoupení začíná v 19 hodin. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc.

Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Událost: https://www.facebook.com/events/1594867901023855 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/