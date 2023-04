Nadační fond ŠKODA Auto zve všechny nadšence do moderních technologií do Mladé Boleslavi! Future Playground proběhne 29. dubna ve ŠKODA Muzeu a letos je určena nejen dětem a youngsterům, ale i dospělým či seniorům. Přijďte si osahat nejnovější digitální technologie a prozkoumat jejich využití pro hraní, relax, vzdělávání nebo zdravotní prevenci. Ve velkém sále muzea budou probíhat finálová klání turnajů v League of Legends, FIFA a NHL, chybět nebudou ani oblíbení influenceři. Chcete se pozdravit se streamery jako Xnapy, Blade, Idyiom, Charmiie nebo MichSako? Nebo se potkat s profesionálními hráči místních sportovních klubů? Tady je konečně skvělá možnost!

Na stage bude vše moderovat legenda českého gamingu Mikuláš Tuček a na všechny čeká i řada zajímavých přednášejících. Těšit se můžete také na showmatch mladoboleslavských škol, ve kterém se proti sobě utká Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Škoda Auto Vysoká škola. V sálech Hieronimus se pak můžete těšit na tematické přednášky a workshopy týmu ČVUT a české populizátorky umělé inteligence Sary Polak. Chybět nebude ani věda hrou v podobě ŠKODA EDU Lab kamionu nebo třeba virtuální realita, kterou vyzkoušíte na vlastní kůži.

Brány muzea se otevřou v 9.00 a vstup na akci je po celý den zdarma. Končí se v 19:00.

Více informací na https://futureplayground.cz/