Metalisti z Příbrami a okolí, přijeďte na Metal fest XX v Lhotě u Příbramě v klubu Bunggrr! Čekají na Vás In the Abyss ze Sedlčan, Carniwar z Prahy, Animal Hate z Domažlic a Hole of Sin z Prahy! Vstupné za 4 kapely pouze 120 kaček! https://bandzone.cz/koncert/534924-lhota-u-pribrame-bunggrr-metalfest-xx