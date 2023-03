Tak jsme se dočkali a v sezóně 2023 k Vám přicházíme na nejkrásnějších hradech a zámcích v Čechách a na Moravě s novou divadelní hrou Bílá paní na vdávání.

Kdo z nás někdy nepomyslel na to, jaké by to asi bylo bydlet na zámku? Ale co když by v něm strašilo? Pokud by tím strašidlem byla bílá paní Eliška, rozhodně byste se nebáli. Tahle nešťastně zakletá mladá dáma je totiž veskrze hodným duchem, který je nerozlučně spjat se sídlem vévody Filipa. Ten právě oslavil narozeniny a nic mu proto nebrání převzít veškerý majetek a celé panství po zesnulých rodičích, i když… Jeden háček to přeci jen má. Podmínkou závěti je totiž sňatek a jedinou vévodovou nápadnicí je postarší baronka Kunhuta, která má k hodné a milující manželce opravdu hodně daleko.

Obsazení

Martin Zounar / Roman Štabrňák

Filip Blažek

Daniela Šinkorová

Martin Kraus

a další

VÍCE INFORMACÍ ZDE