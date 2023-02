Cirkus Metropol

TOUR 2023 - KLADNO !!! zcela poprvé na Kladně !!! S novou sezónou přijíždíme do Vašich krásných měst s novým programem. Naší první zastávkou bude Kladno, kde své šapitó rozprostřeme v ulici Arménská 3277 u NC OAZA! V pestré show uvidíte několik krásných zvířátek, o které je u nás pečováno s tou největší láskou (aktivizační cvičení s tygry, pohybové aktivity oslíků, velbloudí rodinky a stáda lam, volný výcvik ušlechtilých krásných arabských hřebců a klasický volný výcvik malých poníků).

To ale není vše... Své umělecké vystoupení ve výšce Vám předvede vzdušná profesionální baletní umělkyně Erika Navrátilová. Po celou dobu představení bude děti a dospělé bavit klasický český klaun Pepíno. Čeká na Vás toho i mnohem víc, ale to už je tajemstvím. Občerstvení je samozřejmě zajištěno (pozor, platí zákaz kouření a konzumace vlastního jídla i pití). Cirkusový stan je příjemně vyhříván horkým vzduchem při pokojové teplotě. Na Kladně hostujeme v termínu od soboty 25. února do neděle 5. března. Začátky představení jsou o víkendech v 15:00 hodin, ve všední dny v 17:30 hodin a závěrečně představení 5. března začne přesně v 11:00 hodin. Těšíme se na Vás!