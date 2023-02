Tančírna v Šapitó – Roztocký masopust 2023

Na závěr masopustního reje vypukne tančírna ve velkém šapitó. Dechové sekce, královnin výstřelek, tanečnice, akrobati, žestě, bubny a možná bude i spousta zajíců. Po dvou „koronavirově úsporných“, malinkých a omezených masopustech bude Roztocký masopust 2023 zase velký. Staronově s velkým šapitó, průvodem a večerní zábavou. Nově velké šapitó a stanové městečko rozbijeme dole u řeky na louce u přívozu do Klecan.

Program v Šapitó – louka u přívozu do Klecan: 17:00 otevření Šapitó 18:30 Trombenik – klezmerband 19:30 oslavná salva – vystoupení tanečnic, akrobatek ze skupiny Feel the Universe Circus Company a roztocké Královny 20:00 Trombenik 20:45 TooT Ensemble – brass band, instrumentální taneční hudba v podání devítky muzikantů 22:00 Yamaha Oriental – ortodoxní neobalkán, hity současných balkánských svateb, křtin, diskoték a nádražních restaurací Děti do 15 let zdarma.