Mammas&Mammas na Zámku Berchtold

Tímto koncertem otvíráme koncertní sezónu 2023. Nabízíme nejen pár novinek, ale i náš česko-slovenský repertoár, písně, které nám na míru napsala naše sbormistryně Amálka Třebická. Hegerová, Rottrová, Navarová, Poláková, Dusilová nebo Langerová, to je malá ochutnávka toho, na co se můžete těšit v příjemném prostředí, v Hotelu Zámek Berchtold. Přijďte klidně dříve, na večeři či skleničku, do restaurace v místě konání koncertu!