Oldstars: Všechny báječné věci

Dojemná, vtipná interaktivní inscenace o hledání duvodů proč žít. V hlavní roli exceluje Daniel Krejčík

Všechny báječné věci



Duncan Macmillan / Magdaléna Zelenková



Pro mého otce...



Hlavní a jedinou postavou hry je chlapec, který má za 80 minut jediný úkol - přesvědčit nejen svou matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet… Dojemná, vtipná interaktivní inscenace o hledání duvodů proč žít. …aneb hra o tom, jak si vytvořit výstředně povznášející náhled na život.



“Začal jsem psát po jejím prvním pokusu. Seznam všeho úžasného na světě. Všeho, pro co stojí za co žít.”



Divák si během představení projde třiceti lety života jednoho chlapce, jehož maniodepresivní matka se pokusila o sebevraždu - a on se jako dítě rozhodne začít psát seznam věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet. Milion báječných věcí ho provází životem, v jehož průběhu je třeba se vyrovnat se strastmi dospívání, první láskou a naneštěstí i s dalšími matčinými pokusy a také se svou vlastní bipolární poruchou.



Hit festivalu v Edinburghu, nedávno s velkým úspěchem uváděný na off-Broadwayi, vznikl za spolupráce dramatika Duncana Macmillana a komika Jonnyho Donahoea, který byl zároveň prvním představitelem hlavní role.



V OLDstars se jediné a hlavní role zhostí talentovaný Daniel Krejčík. V působivém intimním textu testuje hranice mezi jevištěm a hledištěm. Osobní zpověď je umocňována nezbytnou blízkostí diváků,kteří se stávají aktivním spoluhráčem vyprávěného příběhu.