Poděbradský triatlon 2023

Poděbradský triatlon představí dne 21. 5. 2023 již 32. ročník, a to po loňské úspěšné premiéře opět pod taktovkou organizačního týmu Topsports! Závod je koncipován jako otevřený bezdraftový na tratích 0,7 km plavání – 30 km na kole – 7 km běhu. Zázemím je prostor místního koupaliště Jezero a triatlonisty zavede po okolí Poděbrad.

Stejně jako v loňském roce je zařazen do série Středočeského poháru mládeže a součástí celé akce je také dětský triatlon. Zároveň hlavní trasa je určena pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, a proto je vhodný pro profesionály i začátečníky. Popis tratí najdete na: https://www.podebradskytriatlon.cz/ Pro nejúspěšnější závodníky jsou připraveny krásné sportovní ceny od partnerů závodu. Každý závodník se v cíli může těšit na krásnou účastnickou medaili a občerstvení. Tradičně čeká také všechny zúčastněné opravdu nebývale bohatá tombola. Závodním dnem nás provede sympatický sportovec a moderátor David Cihlář, díky kterému máme jistotu, že o zábavu bude postaráno! Podle zkušeností z předchozích let prosíme závodníky, aby se registrovali online předem - za výhodnější cenu, s bohatým startovním balíčkem a my zároveň s dostatečně zásobenými občerstvovačkami