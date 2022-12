Highjump 2023 24. ročník mistrovství ČR v extrémních skocích do vody

Další pokračování cliff divingového závodu HIGHJUMP 2023 se uskuteční v termínu 4. a 5. srpna opět v lomu v Hřiměždicích u Příbrami. Již čtyřiadvacáté pokračování legendárního akce, která spojuje denní podívanou na přední světové skokany do vody, kteří se v lomu vrhají do vody z výšky přesahující 25 metrů slibuje opět účast světové elity cliff divingu. Kromě skoků do vody je tradicí, že se v areálu okolí zatopeného lomu koná také afterparty. Ta bude opět připravena na oba dny. Fanoušci se mohou těšit na přední jména současné rapové scény, v plánu jsou také vystoupení legend hip hopové scény. Na své si přijdou také fanoušci taneční hudby, kde vystoupí přední čeští djs a v jednání je také vystoupení velkého zahraničního jména.

Více info na http://www.highjump.cz