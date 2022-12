Zkažené Vánoce s Diogenes rock

Tradiční rocková zábava s hity posledních 50 let. Letos si to užijeme bez covidových omezení. Vystoupí kapely DIOEGENES, The Dietles a Trio Červánek.

Klub otevřen od 19 hod. začátek koncertu 20:30 hod. Těšte se na velkou rockovou světelnou a hudební SHOW.