Rhino Bucket (USA) - Euro Tour 2023

RHINO BUCKET (USA), MERLIN & Dan Horyna RHINO BUCKET je hard rocková skupina pocházející z Van Nuys, Los Angeles, Kalifornia. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že zní podobně jako AC/DC v období Bona Scotta. V žádném případě se však nejedná o nějakou napodobeninu zmíněné skupiny, nýbrž o originální mistrovské dílo tvůrců fantastických hardrockových skladeb. Krom toho si také zaslouží ocenění jako skupina s jedním z neoriginálnějších a nejbizarnějších názvů historie rocku. Skupina vznikla v roce 1988 ve složení Georg Dolivo (kytara a sólový zpěv), Greg Fields (kytara), Reeve Downes (basa) a Rick Kubach (bicí). V této sestavě vystupovali zhruba rok po losangelesských klubech spolu se svými současníky jako Junkyard, Four Horsemen, Rage Against The Machina a mnoha dalšími. V roce 1989 podepisují smlouvu s Warner Brother, kteří vydávají jejich debutové stejnojmenné album již s novým bubeníkem Liamem Jasonem (ex-WARRIOR). Jejich druhé album „Get Used To It“ bylo nahráno v roce 1992 v Memphisu s producentem Terry Manningem (produkoval alba LED ZEPPELIN, ZZ TOP aj.). Album obsahovalo mimo jiné skladbu „Ride With Yourself“, která se objevila v kultovním snímku „Wayne´s World“.

V roce 1993 se ke skupině připojuje bubeník Simon Wright (ex-AC/DC, Dio) a o rok později společně vydávají třetí album „Pain“. Následující dva roky se skupina intenzivně věnovala cestování a v roce 1996 vyhlásila pauzu. Po experimentování v různých hudebních projektech se RHINO BUCKET opět spojuje v roce 2001, aby pokračovali v započaté cestě. Postu sólového kytaristy se namísto Fieldse, ujímá Brian „Damage“ Forsythe ze skupiny KIX. Skupina se podílela na hudbě k několika filmům, včetně kultovního „Rolling Kansas“ a titulní písně k filmu „The Outdoorsmen“ – „Blood, Sweat + Beers“. Skupina se opět stává pevnou součástí losangelesské hard rockové scény. V dubnu 2006 vydávají novinku „And Then It Got Ugly“ a vydávají se na turné se spřátelenými BROKEN TEETH, THE SUPERSUCKERS a KIX. V roce 2007 přichází vydání dvou nových alb „Pain+Suffering“ a „No Song Left Behind“. Zatímco první je jejich remasterované album z roku 1994 obsahující pět nových skladeb, druhé je kompilace neuveřejněných skladeb a živých nahrávek. V červenci 2007 se do skupiny vrací Simon Wright při příležitosti festivalu Rocklahoma. V květnu 2009 vydávají RHINO BUCKET album „The Hardest Town“ a nahrávají také titulní skladbu „Welcome To Hell“ k filmovému trháku „Wrestler“ s Mickey Rourkem. Rok 2010 tráví na turné po USA a Evropě a vydávají také další řadové album „Who´s Got Mine?“.

O dva roky později přichází s živákem „Sunrise On Sunset Blvd“ a v letošním roce s dlouhoočekávanou novinkou – „The Last Real Rock N´ Roll. Skupina se k nám vrací se svou šílenou rock´n´rollovou jízdou po několika letech a její jediné CZ vystoupení evropského turné 2023 odehraje v kolínském společenském domě.

Celý večer otevírá legendární MERLIN v čele s nezničitelným frontonem Danem Zeppelínem Horynou – netřeba představovat blíže.