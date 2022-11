Srdečně zveme na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY MARIA PANNO, PŘI MNĚ STŮJ! ke 100. výročí úmrtí české pěvecké legendy, GABRIELY ROUBALOVÉ, zvané LA BOEMA, (10. února 1843, Radnice u Rokycan – 16. března 1922, Melbourne), světově uznávané dramatické umělkyně, dcery fürstenbergského sládka Jana Roubala, která prožila na Berounsku a Křivoklátsku své dětství a mládí, kdy se stýkala s významnými osobnostmi společenského života, jež zajížděly za svými přáteli na Křivoklát, do Nižbora, do Svaté, do Nového Jáchymova či k Macháčkovým do „vlídného bílého zámečku“ v Králově Dvoře…. v sobotu 19. listopadu 2022 v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře.

V programu zazní slavné modlitby z repertoáru umělkyně. Koncert je součástí cyklu PO STOPÁCH GABRIELY ROUBALOVÉ