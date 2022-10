Karel Kostka Cubeca - Jak to vidím já

Muž mnoha talentů Karel Cubeca - vlastním jménem Karel Kostka, se narodil v roce 1960 ve Vsetíně. Vystudoval pedagogiku a práce se studenty patří mezi jeho největší koníčky. Je ředitelem střední školy a prezidentem vzdělávací společnosti se sídlem v Londýně. Vyučuje rekreologii a se svými žáky vyjíždí na stáže do New Yorku, Barcelony, Athén a dalších zajímavých míst na světě, jejichž atmosféra jej inspiruje k románové tvorbě. Karel Cubeca patří do malé skupiny lidí ve světě, jimž byla při oficiálních testech naměřena hodnota IQ vyšší než 200. Vedle psaní pro nakladatelství Alpress se úspěšně věnuje i malování - svá výtvarná díla vystavuje po celém světě a jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha známých galeriích.

Styl románů Karla Cubecy je přirovnávám ke slavnému britskému spisovateli Wilburu Smithovi. Sám autor o svém psaní říká, že mu literární tvorba vytváří prostor k hlubšímu zamyšlení a k duševní relaxaci. Připravte si na tuto besedu vlastní otázky, které budou stěžejním programem tohoto večera.