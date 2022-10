Když vyletí ptáček – nejstarší fotografické techniky ve sbírce Českého muzea stříbra. To je název nové výstavy věnované počátkům a pozoruhodné historii fotografie. Výstava na Hrádku v Kutné Hoře začíná 27. října a potrvá do 27. listopadu. Představí vzácné snímky, které se - často po citlivém zrestaurování - objeví na veřejnosti zcela poprvé „Je zajímavé znovu se podívat do tváře lidem, kteří žili v polovině 19. století. Kvalita zobrazení je přitom perfektní a umožňuje rozeznat na obličeji či oblečení nejjemnější detaily.

Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o fotografických technikách a restaurování, ale také o „utajených“ portrétovaných osobách, jejichž identifikace i nás překvapila, “ říká ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře Lenka Mazačová. A dodává, že výstava je jedinečnou příležitostí, jak vidět snímky pořízené historickými fotografickými technikami na vlastní oči: fotografie jsou totiž citlivé na světlo, a tak je výstava časově omezená na pouhý měsíc.

