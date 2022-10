GASK mini: Vzkříšení z popela

Po staletí si lidé vyprávějí pověsti o bájném ptáku, který sám sebe jednou za 500 let spálí na popel a opět se z něj zrodí. Výstava Svatopluka Klimeše s názvem Fénix nás inspiruje k objevování výtvarných možností popela i ohně. Co se pod našima rukama zrodí? Co dokáže naše očekávání vzkřísit? Jak dokážeme popel proměnit?

