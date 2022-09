Netradiční food festival s názvem Ochutnej Evropu zavítá v sobotu 1. října do Kutné

Hory. Na Palackého náměstí mohou návštěvníci od 10 do 18 hodin ochutnat

gastronomické lahůdky z celé Evropy. Cílem akce je představit jednotlivé země

evropské sedmadvacítky a to prostřednictvím jejich typických laskomin. Chybět

nebude ani oblíbená kapela Eddie Stoilow, zpěvačka Šárka Vaňková nebo zábavní

program pro děti. Vstupné je zdarma.

Gastronomickou přehlídku pořádá Středočeský kraj u příležitosti českého předsednictví

v Radě EU. Putovní festival po středočeských městech nabízí už od srpna to nejlepší

z chutí a vůní Evropy. Gurmáni se mohou těšit na chorvatskou plejskavicu, belgické

hranolky a piva, holandské sýry, francouzské makronky, rumunská vína a mnoho dalších

evropských specialit.

VÍCE INFORMACÍ ZDE