Maker Faire míří už počtvrté do Mladé Boleslavi. Umělá inteligence ponoří návštěvníky do světa vůní, dojde i na výrobu neonů

Maker Faire, svátek všech kutilů a vynálezců, míří už počtvrté do Mladé Boleslavi. V sobotu 24. září se v Pluhárně představí kolem tří desítek českých i zahraničních tvůrců. Hlavním tahákem letošního ročníku je Algorithmic Perfumery, první platforma na světě zaměřená na výrobu vůní, která je řízena umělou inteligencí. Kromě ní bude pro veřejnost připraven zajímavý program s mnoha instalacemi, tvůrčími dílnami či interaktivními workshopy, které dále zvýší povědomí například o 3D tisku, virtuální realitě nebo termovizi. Od 26. do 30. září bude přístupná otevřená dílna FabLab, která zájemcům umožní nahlédnout ještě více do tajů moderních technologií a nabídne jim možnost vyzkoušet si svou zručnost a um.

Festival Maker Faire, jehož hlavním partnerem v Mladé Boleslavi je Nadační fond ŠKODA AUTO, kombinuje moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design. Jeho podstata spočívá v propojení laické veřejnosti s odborníky. Děti i dospělí zažijí spoustu zábavy a získají cenné rady od zkušených makerů. Zájemci si navíc mohou vše vyzkoušet.

„Chceme ukázat možnosti, jak tvořit a objevovat, a to doma, nebo v rámci již existujících skupin či organizací. Snažíme se přispět k tomu, aby se zajímavé projekty dostaly z pokojíků, dílen a garáží na světlo světa,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO. „Předcházející tři ročníky festivalu v Mladé Boleslavi ukázaly veřejnosti již několik takových unikátních projektů, které vznikly u nás v regionu. Jsme rádi, že se každý rok zapojují noví tvůrci se svými nápady. Je skvělé tento rozvoj lokálních projektů sledovat a těšíme se, že i v tomto roce budeme inspirovat další nadšence,“ doplňuje.

Například prostřednictvím instalace Algorithmic Perfumery. Automatizované linky, která za pomoci umělé inteligence zcela ponoří návštěvníky do světa vůní. Ti navíc budou mít prostřednictvím workshopu možnost vyzkoušet si vše, co je spojené s tímto ojedinělým výrobním procesem. „Zajímavá bude rovněž dráha, na které veřejnost bude moci zazávodit s pásovými bruskami. Chybět nebudou ani workshopy zaměřené například na výrobu neonů, programování nebo sváření,“ prozrazuje Vojtěch Kolařík, programový ředitel Maker Faire.

Pro tyto účely bude kromě Pluhárny návštěvníkům sloužit celá Havlíčkova ulice, která bude po dobu konání Maker Faire otevřena lidem a cyklistům. Právě tam se také objeví i kamion EDU.LAB – mobilní edukativní laboratoř, která zábavnou formou seznamuje studenty s moderními technologiemi. Tento program je primárně určen pro žáky základních škol a středních škol, kterých jen letosnavštíví přes padesát v celé České republice.

V následujícím týdnu se Pluhárna promění v otevřenou dílnu FabLab, která nabídne dopolední program pro žáky středních škol, odpoledne pak workshopy pro rodiče a děti, nebo také tematické přednášky. „Tento týdenní program měl loni značný úspěch, a nás velmi těší pozorovat zapálené tatínky s dětmi, jak zde společně rozvíjí možná svůj první „makerský projekt“. Celé řadě námi prezentovaných aktivit můžeme díky těmto následným dílnám dodat dlouhodobý ráz,“ říká Vojtěch Kolařík.

Maker Faire se letos koná v celkem devíti městech po celé České republice. V květnu se za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO poprvé uskutečnil také v Rychnově nad Kněžnou, kde vyvolal velký ohlas místních komunit.