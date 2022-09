Rednex, Karma, Verona

Je to tady!

Klasickou Retro párty posouváme o level nahoru, dokonce o patro nahoru do velkého sálu a přivítáme ty největší hvězdy 90. let! Přijede k nám kapela REDNEX v plném složení, dále z Chorvatska dorazí kapela KARMA a vše podpoří česká VERONA! Celý mejdan až do rána potáhne ostřílený DJ Lukáš Mercl.

VIP vstupenka opravňuje ke vstupu na balkon a zajišťuje malé občerstvení, vlastní wc a odpočinek a hlavně Meet and Greet se VŠEMI vystupujícími! Celonoční zábava na horním sále ve Starých lázních. Ve spodní části bude probíhat jiná akce a obě akce nebudou vzájemně propojené. Vstupenky jsou platné pouze do horní části klubu. Přístup z parkoviště.