V letošním roce jsme zahájili spolupráci s Dusíkovým divadlem v Čáslavi, pro které připravujeme výstavní program. Srdečně Vás tedy zveme na zahájení nové divadelní sezóny spojené s vernisáží výstavy Otto Plachta nazvané Divadlo dvou světů, která se koná 15. 9. v 17:30 ve foyer divadla. Autor, který má aktuálně až do 9. října v GASK výstavu MEZIZEM, už téměř tři desetiletí vytváří svým dílem imaginární most mezi dvěma vzdálenými zeměmi a jejich odlišnými kulturami – mezi Peru a Čechami. Výstava potrvá do 18. 12. 2022.

