Zámecké vinobraní Domousnice 2022

Letos se již podeváté na domousnickém zámku uskuteční Zámecké vinobraní spojené s hodováním burčáku, vína a skvělých dobrot. Nebude chybět výtečná hudba a kulturní program. Akci pořádá naše rodinné vinařství, které v obci Domousnice obhospodařuje u zámku 7 hektarů vinic, z hroznů pak vyrábí špičková přívlastková vína. Opět nabídneme návštěvníkům bohatý kulturní a zábavní program, notoricky známý červený burčák ze zweigeltrebe, domousnická vína, skvělá jídla a vybrané pochoutky a produkty od regionálních výrobců. Jak je u nás zvykem, těšit se můžete na stálé prodejce, ale také řadu nových, kteří u nás budou poprvé a zapadají tak do našeho jedinečného konceptu celého vinobraní. Po celý den se bude hodovat a veselit. V průběhu dne budou mít návštěvníci možnost prohlídky zámku s novou expozicí o historii a vinařství. Odpoledne se Vám představí parádní pop-rocková kapela The Stream, která je složená ze zkušených a profesionálních muzikantů z Čech a Slovenska a vedená Martinem Ševčíkem. U nás na vinobraní panuje hlavně přátelská a milá atmosféra, která zaručuje pohodově strávený sobotní den. Doufáme v krásné babí léto, které k takové události patří. Věříme, že ani letos si nenecháte tento slavnostní den ujít!

Začínáme již v 11 hodin a akce trvá do 21 hodin. Parkované možné v zámeckém parku zdarma, na přilehlých komunikacích nebo v obci. Základní vstupné (15-65 let) 70 Kč, děti 6-15 let a senioři (ZTP) 40 Kč.