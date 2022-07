Jestřebické rančování

DĚTSKÝ PROGRAM 11:00 - 13:00 ... DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 3-5 LET 13:00 ... HEIDI JANKŮ 15:00 - 17:00 ... DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 6-8 LET 18:00 - 20:00 ... DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 9-11 LET POLICIE HASIČI SKÁKACÍ HRAD KONĚ MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ A MNOHO DALŠÍHO... FOOD FEST 11:30 - 18:00 ... TĚHOTNEJ KUCHAŘ 12:30 ... SOUTĚŽ V POJÍDANÍ UZENÝM PLNĚNÝCH KNEDLÍKŮ 14:00 ... SOUTĚŽ V PITÍ PIVA 16:00 ... SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ PÁRKŮ V ROHLÍKU DORTY KLÁRA TOČENÁ ZMRZLINA BURGERY RANCHERSKÉ SPECIALITY SELE NA GRILU A DALŠÍ... KONCERTY 14:00 ... ELVIS PRESLEY, KAREL GOTT, WALDEMAR MATUŠKA A DALŠÍ v podání jakuba machuldy 15:30 ... HEIDI JANKŮ 16:00 ... JAKUB SMOLÍK 17:30 ... QUEEN - FREDDIE MERCURY v podání Jaroslava Bulsary 19:30 ... PETR KOLÁŘ s kapelou Akce se koná za každého počasí