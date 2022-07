Madame Rubinstein

Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.

JOHN MISTO - australský autor, věnuje se psaní her od roku 1992. Jeho další práce zahrnují tituly Dark Voyager (střet Bette Davis a Joan Crawford), Harp on the Willow (s Marinou Prior), který byl oceněn cenou Rodneyho Seaborna za Nejlepší hru, dále pak představení The Shoe - Horn Sonata, které vyhrálo cenu NSW Premier’s Literary Award za Nejlepší hru a cenu Australia Remembers National Playwriting Prize. John Misto také spolupracoval na hře Peace Train: The Cat Stevens Story, která se úspěšně hrála na zájezdech po celé zemi.

