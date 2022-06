Prokopská pouť - Příbram

V neděli 3. 7. 2022 se v Příbrami na Březových Horách koná tradiční Prokopská pouť. Jedná se o největší a nejslavnější českou hornickou pouť, kterou každoročně doprovázejí různá kulturní vystoupení, kostýmované průvody, dobové scénky, pouťové atrakce a staročeské trhy. Od 9 hodin se návštěvníci mohou těšit na průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách, který vychází z náměstí T. G. Masaryka směrem k Prokopskému kostelu, kde se poté uskuteční polní mše. Od 14 hodin se v areálu Hornického muzea Příbram na nádvoří Ševčinského dolu odehrají dobové scénky v podání Divadla Tomáše Bílka a šermířského sdružení Adorea věnované objevení pohádkových zásob stříbrné rudy v 18. století díky hormistru a huťmistru Janu Antonínu Alisovi.

Vstup do jednotlivých expozic včetně fárání do podzemí Hornického muzea Příbram bude po celý den za symbolickou 1 Kč. Muzeum bude otevřeno od 9 do 18 hodin.

