Festival parních lokomotiv Protokolární vlak a dvoudenní vstupenka Benešov u Prahy

Nenechte si ujít již 3. ročník festivalu parních lokomotiv, který se po 3 letech vrací do Benešova u Prahy. Od pátku 9. do neděle 11. září se vrátíte do doby, kdy kolem tratí voněly saze. Záštitu nad festivalem převzal Mgr. Martin Kupka (ministr dopravy) a Ing. Pavel Pavlík (statutární zástupce hejtmanky Středočeského kraje). Patronkou letošního ročníku festivalu je velká milovnice železnice Olga Menzelová.

Druhý víkend v září se můžete těšit na parní a motorové lokomotivy z ČR, Rakouska, Slovenska, Německa a Maďarska. Celkem bude vypraveno přes 17 zvláštních vlaků. Organizátoři pro návštěvníky připravili také novinku ve formě vstupného. V prodeji jsou celodenní vstupenky, které jsou platné jak na všechny zvláštní vlaky (vyjma pátečního protokolárního vlaku) a také na výstavu do depa.

Program letošního festivalu je opravdu nabitý. Během tří dnů se můžete svést protokolárním vlakem nebo více než 17 zvláštními vlaky. Pokud některá z lokomotiv nebude na trase svého zvláštního vlaku, bude k vidění na výstavě v depu v Benešově u Prahy. Některé exponáty si můžete stejně v jako předchozích ročnících prohlédnout i zevnitř. Speciálně pro ty nejmenší návštěvníky bude během soboty a neděle připravena malá motorová lokomotiva BN 60, která vás v areálu depa sveze na stanovišti strojvedoucího!

Výstava v depu

Depo bude pro veřejnost otevřeno v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Po tuto dobu bude si můžete prohlédnout vystavená vozidla, proběhne také oblíbené představení vozidel na točně a můžete se svést na stanovišti strojvedoucího v lokomotivě BN 60. k dispozici budou také stánky s občerstvením a se suvenýry.

V letošním roce uplynulo již 65 let od zahájení provozu motorového expresu Vindobona, který jezdil po trase Berlín - Praha - Vídeň přes Benešov u Prahy. V Benešově u Prahy budete mít možnost spatřit i motorový vůz řady VT 5145 "Blauer Blitz", který před 60 lety na tomto spojil jezdil. Využijte proto této jedinečné příležitosti spatřit jednu z perel nejslavnějšího mezinárodního motorového expresu v bývalém Československu.

Přijďte také na oblíbené statické noční fotografování, které proběhne v sobotu od 20 do 22 hodin.

Zvláštní vlaky

V sobotu a neděli bude vypraveno velké množství zvláštních historických vlaků tažených parními, elektrickými a motorovými lokomotivami. Přesné trasy, jízdní řády a informace o parních jízdách, budou zveřejněny v následujících týdnech. Nyní máme pro Vás připraven orientační plán jízd historických vlaků.

V sobotu bude vypraveno více než 10 zvláštních vlaků, a to do Benešova u Prahy, Prahy hl. n, Říčan, Olbramovic, Stránčic, Čerčan, Sázavy, Ledečka, Samechova, Štětkovic, Sedlčan, Postupic, Vlašimi a Trhového Štěpánova.

V neděli je plánováno více než 7 zvláštních vlaků, které zastaví v Benešově u Prahy, Praze hl. n., Olbramovicích, Stránčicích, Štětkovicích, Sedlčanech, Postupicích, Vlašimi a v Trhovém Štěpánově.