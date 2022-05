Kulturní léto na zámku Líšno - Splašené nůžky Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml.

Splašené nůžky v hlavních rolích s Daliborem Gondíkem a Otakarem Brouskem ml. ve hře Divadla Kalich.

Nic, co diváci byli dosud zvyklí zažívat v divadle, se nepodobá tomu, co je čeká v americké detektivní komedii Splašené nůžky. Její originální forma je totiž založena na komunikaci herců s publikem, které nad vývojem děje přejímá vládu. Milovníci divadla tak dostanou možnost vyzkoušet si, jaké to je nebýt jen pasivním divákem.

Svým žánrovým vymezením nemá na divadelní scéně obdoby.

Autor:

Paul Pörtner – německý psycholog a dramatik, skutečný pojem pro příznivce alternativních, improvizovaných žánrů, který se v 60. letech minulého století snažil o tzv. spontánní divadlo

Hrají:

Dalibor Gondík, Otakar Brousek,ml., Ivana Jirešová, Jaroslava Brousková, Ladislav Županič, Zbyněk Fric

Režie: Petr Novotný

Scéna: Ivo Žídek

Kostýmy: Lucie Loosová