Farmstudio OPEN

Tradiční a chvalně známý minifestival nezávislého kulturního centra Bohemia Farmstudio. SOUČASNÉ UMĚNÍ / PERFORMANCE / HUDBA / FILM / OHEŇ v inspirativním prostředí historického statku. OBČERSTVENÍ od Přátel Farmstudia a možnost KEMPOVÁNÍ. Vstupné dospělí 200 Kč, partnerské a rodinné vstupné 350 Kč, děti do 15 let zdarma. program: 18:00 VÝSTAVA Vernisáž výstavy rezidenčních umělců Farmstudia: Aleš Bárta, Kristýna Procházková, 滴答 dik6 daap3 (Jollie Cheung & Barry Wan), Podhoubí / Fungi sesny (Anežka Stupková, Nikola Šmeralová, Jakub Kučera), Karolína Zelená 20:00 HUDBA Marta Töpferová Latin trio - Latinskoamerické & autorské písně Marta Töpferová, Alejandro Soto Lacoste (Chile), Gabo Naas (Argentina) 21:30 FILM Yukon Jake - Ben Turpin (groteska, 1924) Projekce 16mm filmu Jan Nevole za doprovodu živé hudby Barryho Wana a Pavla Mately 22:00 OHEŇ hřejivé posezení u hořícího dřeva, opékání, klábosení, mlčení --- Traditional art festival of Bohemia Farmstudio with a grand opening of EXHIBITIONS, MUSIC, FILM and FIREPLACE. ____

Událost probíhá v rámci 18. ročníku festivalu Muzejních nocí a probíhá za podpory Nadace Agosto Foundation, Ministerstva kultury, Středočeského kraje, Nové Sítě a obce Vysoká.