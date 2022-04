Komentovaná prohlídka v galerii arto.to v Uhelném mlýně

Zveme Vás v sobotu 16. dubna od 15 hodin do galerie arto.to v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na komentovanou prohlídku výstavy V Uzavřeném okruhu. Vystavené práce vznikly v době největší izolace na počátku pandemie, kdy umělkyně a umělci často neměli přístup do svého ateliéru, a tak tvořili z toho, co bylo zrovna po ruce – klacíky, gumičky, propiska, jehla a nit, kamera a čtyři zdi místnosti. Udělejte si výlet – děti jsou vítány!