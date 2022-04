Kladenský komorní orchestr v Gymnáziu Kladno

Srdečně Vás zveme na koncert Kladenského komorního orchestru (KKO) do auly Kladenského Gymnázia! Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento in D, K. 136 Antonio Vivaldi, Nulla in mundo pax sincera, RV 630 Leonard Bernstein, West Side Story Medley Benjamin Britten, Simple Symphony Zpěv – Lenka Harigelová Harfa – Věra Zdislava Rais Dirigent – Pavel Tomáško Koncert pořádá ZUŠ Velvary s podporou města Velvary a Římskokatolické farnosti Kralupy Těšíme se na Vás!