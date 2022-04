zážitková hra Demetrix

DEMETRIX: Unikátní zážitek v Hořovicích

Máte rádi únikovky? Nebo si o nich naopak myslíte, že jde o ztrátu času, a ,,nikdy byste na ně nešli“? Ať tak či tak, tahle hra vás překvapí. DEMETRIX umožňuje na vlastní kůži prožít to, co zažívají lidé s Alzheimerovou nemocí. Prověří nejen váš mozek a smysly, ale i sebeovládání. Připravte se na silné emoce a na to, že z téhle hry odejdete jiní.

Hra je určena pro 2–6 osob a trvá 90 minut. Zážitek stojí 1600 Kč bez ohledu na počet hráčů. Volné termíny a rezervaci vstupenek najdete na webových stránkách www.demetrix.cz .

Herní prostor najdete na adrese: DEMETRIX, Hořovice, 9. května 244/8.