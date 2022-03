Dražba fotografií Ondřeje Soukupa na pomoc Ukrajině

Ve čtvrtek 10. března se bude v prostorách Galerie Středočeského kraje konat benefiční dražba fotografií Ondřeje Soukupa, které reflektují oblast Černobylu a místních obyvatel 35 let po jaderné katastrofě.

„Každý by měl v této situaci pomoci tak, jak umí a čím může. Já se rozhodl věnovat svou fotografickou sérii z Černobylu k dražbě a tím pomoci vybrat co nejvíc peněz na podporu obětem války,“ odůvodnil svou motivaci k poskytnutí děl do dražby kutnohorský rodák Ondřej Soukup. Cyklus čtrnácti černobílých fotografií je postaven na autentických portrétech pamětníků jaderné tragédie v Černobylu, Valentiny, Marie, Ally, Haliny, Ivana, Marie a Hany. Portréty doplňují fotografie vylidněných ulic a vybydlených domů, ve kterých kdysi býval život.

Prostřednictvím této dražby, která je organizována pro širokou veřejnost, mohou návštěvníci podpořit válkou zasaženou Ukrajinu a vyjádřit tak svůj nesouhlas s ruskou agresí vůči nezávislému státu.

Veškerý výtěžek z aukce bude zaslán prostřednictvím Oblastní charity Kutná Hora na pomoc Ukrajině.