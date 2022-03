20 let Ochotnického spolku ŽUMPA

Ochotnický spolek ŽUMPA z Nučic oslaví na konci letošního roku dvacet let od první uvedené hry, kterou byla komedie s názvem Komu zvoní mobil? K příležitosti oslav si divadelníci z Nučic připravili bohatý divadelní program, který se uskuteční na jejich domácí scéně - Lidovém domě v Nučicích. Ochotnický spolek ŽUMPA se rozhodl, že celý rok 2022 zaobalí do slavnostního hávu a nazval ho ROKEM DIVADLA! V Nučicích se totiž slaví ještě jedno krásné divadelní výročí, a to 100 let od otevření Lidového domu. Oslavy dvaceti let od založení souboru ŽUMPA proběhnou v Lidovém domě 22. a 23. dubna 2022 a můžete se těšit na bohatý program, který bude mít dva pomyslné vrcholy. Jedním z nich bude slavnostní křest publikace mapující historii souboru a druhým bude dvojitá premiéra nové komedie Píseček, kterou v současné době Žumpáci intenzivně zkouší. Program oslav: Pátek 22. dubna 2022 19:00 – Píseček – první PREMIÉRA 20:30 – Křest publikace Sobota 23. dubna 2022 10:00 – Vitamínová pohádka 17:00 – Já jsem Herbert (obnovená premiéra) 18:00 – Píseček – druhá PREMIÉRA 19:00 – Divadelní překvapení 20:00 – Impro show Více na www.divadlozumpa.cz a www.facebook.com/divadlozumpa