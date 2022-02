Program na měsíc březen

PROGRAM MEKUC – BŘEZEN 2022

Úterý 1. března v 18.00 hodin – galerie Ve Věži

V bouřích i rozjímání

Vernisáž výstavy děl Vladimíra Kopeckého ve fotografiích Gabriela Urbánka.

Výstava potrvá do 8. 5. 2022.

Vstup volný

Středa 2. března v 19.30 hodin – MKD

Trio Balkan Strings

Swingový večer

Vstupné 150 Kč

Neděle 6. března v 15.00 hodin – MKD

Divadlo dětem 2022: Hurvínek a nezvaný host

Účinkuje Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Vstupné 200 Kč

Pondělí 7. března v 16.30 hodin – knihovna

Hacknutá čeština – workshop tvůrčího psaní

Spisovatel René Nekuda provede zájemce seminářem tvůrčího psaní.

Vstupné 50 Kč

Úterý 8. března v 17.00 hodin – MKD

Hodinka s Pegasem

Autorské čtení členů Literárního klubu Pegas Mělník.

Vstup volný

Neděle 13. března v 15.00 hodin – MKD

Divadlo dětem 2022: Dětský karneval

Zakončení přehlídky Divadlo dětem 2022.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 14. března ve 14.00 hodin – knihovna

Trénování paměti – pro dospělé

Bezplatná lekce trénování paměti v rámci Týdne mozku. Lektorka Jana Volková.

Vstup volný

Pondělí 14. března v 18.00 hodin – MKD

Mongolsko – svoboda a volnost

Přednáška cestovatele, novináře a fotografa Tomáše Kubeše.

Vstupné 80 Kč

Úterý 15. března v 19.00 hodin – MKD

Otec

Tragikomedie o životě s Alzheimerovou chorobou. Představení Městských divadel pražských.

Vstupné 390 Kč

Středa 16. března ve 14.00 hodin – knihovna

Trénování paměti – pro děti

Bezplatná lekce trénování paměti v rámci Týdne mozku. Lektorka Jana Volková.

Vstup volný

Středa 16. března v 15.30 hodin – knihovna

Doma jsem tam, kde mám knihovnu

Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou knihovny a křtem knihy Čtenda – moje cesta k pramenům.

Vstup volný

Středa 16. března v 18.00 hodin – MKD

Expresionismus, kubismus, futurismus

Přednáška z cyklu Kapitoly z architektury 20. století. Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 17. března v 17.00 hodin – knihovna

Hacknutá čeština

Beseda s Martinem Kavkou a Michalem Škrabalem.

Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. března v 19.30 hodin – MKD

Bratři Ebenové

Koncert.

Vstupné 490 Kč

Neděle 20. března v 17.00 hodin – MKD

My Češi jsme muzikanti

Koncert Velkého dechového orchestru MKD Mělník.

Vstupné 150 Kč

Pondělí 21. března v 19.00 hodin – MKD

Šťastný vyvolený

Konverzační komedie Divadla Verze.

Vstupné 390 Kč

Čtvrtek 24. března v 19.00 hodin – MKD

C’mon C’mon

Rodinné drama | Režie: Mike Mills | Film mekuc

Vstupné 60 Kč

Neděle 27. března v 15.00 hodin – MKD

Kosí bratři

Pohádka s divadelními efekty a písničkami.

Účinkuje Liduščino divadlo.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 28. března v 15.30 hodin – MKD

Přívoranka

Hudebně zábavný pořad.

Vstupné 80 Kč

Úterý 29. března v 19.00 hodin – MKD

Na plný coole

Zábavný pořad Zdeňka Izera.

Vstupné 280 Kč

Středa 30. března v 17.00 hodin – MKD

Jarní tvoření ze sena

Kurz pro začátečníky i pokročilé, lektorka Jana Císařová.

Informace na lesnerova@mekuc.cz nebo tel. 606 613 406.

Vstupné 300 Kč

Středa 30. března v 17.30 hodin – knihovna

Slam and Stand up

Doprovodný program k projektu Hacknutá čeština.

Vstup volný

Čtvrtek 31. března v 16.00 hodin – knihovna

Tvoříme zahradu

Výtvarný workshop pro děti a vyhlášení výherců soutěže Listuj světem.

Vstup volný

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Masarykův kulturní dům

České loutkové divadlo třikrát jinak

Výstava Institutu umění – Divadelního ústavu potrvá do 18. 3. 2022.

Vstup volný

Knihovna – galerie Naproti

Výstava ateliérových prací studentů FA ČVUT

Výstava architektonických a urbanistických návrhů vybraných mělnických lokalit potrvá do 29. 3.

2022.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Nám. Karla IV. 3359, Mělník

Hnízdo – Čtení s nejmenšími

Každé sudé pondělí od 10.00 do 11.00 hodin. Hravé dopoledne pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 5 let.

Čtenářský klub | středa | 13.00-16.00

Zábavné odpoledne s vlastním výběrem aktivit – čtení dětských knížek, deskové hry, poslech audioknih.

Pravidelné pořady pro seniory

Informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Trénování paměti | 14. 3. a 28. 3. | 10.00–11.30

PC pro seniory | 3. 3., 17. 3. a 31. 3. | 12.00–16.00

Dámský klub

Každou sudou středu od 17.00

Informace – Martina Blažeková, tel. 732 379 142

Dračí doupě+ v knihovně

Informace – Vanda Zandlová, v.zandlova@mekuc.cz

Herní setkání příznivců fantasy světa – 5. a 19. 3.

Virtuální univerzita třetího věku

Informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Kurzy letního semestru:

Barokní architektura v Čechách | 1. 3., 15. 3. a 29. 3. | 15.00–16.30

Rituály evropských královských rodů | 2. 3., 16. 3. a 30. 3. | středa 10.00–11.30

Cena kurzu na semestr 300 Kč

Žlutý ostrov – Čteme uchem

Pravidelně každou středu od 11.00

Outdoor festival poslechu audioknih všech žánrů pro děti i dospělé.

Vstup volný

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00 hodin.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

Famílie – představení Divadla Na Fidlovačce

Originální pražský synkopický orchestr – koncert

Emil Viklický Trio – swingový večer

Alenka a její říše divů – nedělní pohádka Divadla Anfas

Purismus, konstruktivismus, funkcionalismus a jejich pokračování – přednáška

Lofoty – cestovatelská přednáška