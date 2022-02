Na pomlázce u princezny

Co Vás čeká:

Věřili byste, jak pestré a krásné mohou být zámecké Velikonoce? Pokud chcete svátky jara oslavit v ne zcela tradičním prostředí, přijeďte na náš pohádkový zámek. Šikovný kuchař, ač má plné ruce práce s pečením mazanců, si s námi popovídá o velikonočních přípravách, které jsou v zámecké kuchyni již v plném proudu. Ale co by to bylo za návštěvu zámku bez princezny? Naše princezna je mladá, krásná, a hlavně hrooozně zamilovaná. Bude však její vyvolený mládenec lásku opětovat? Vše se určitě dozvíte, když se za námi na zámek vydáte.

A budete-li mít štěstí, tak v kapli potkáte kněze, který vás blíže seznámí s velikonočními svátky i jedním velkým tajemstvím. Od služebné se dozvíte, jak se barví vajíčka a hodná chůva nejen, že děti naučí velikonoční koledy, ale pomůže jim s výrobou dárečku.

Těší se na vás umělecký soubor herců, kteří programu vdechnou tu pravou jarní atmosféru.

Zdarma - doprovodný program nejen pro děti:

V zámeckém parku si projdete velikonoční okruh plný zajímavých úkolů a děti se určitě rády potěší s kozou nebo ovečkou.

Na nádvoří můžete zakoupit tematické a dekorační výrobky. Navštívit budete moci i zámeckou kavárnu, kde si můžete vychutnat lahodnou kávu nebo čaj, zákusky či tradiční české buchty, které si brával Honza do ranečku, když vyrážel na zkušenou do světa.

Jak a kde to celé probíhá?

Program probíhá na zámku Stránov u Mladé Boleslavi, Jizerní Vtelno 83. Čas prolídky si vybíráte při rezervaci (10:00 - 16:00). Kostýmované postavy vám zahrají jedinečný příběh, do kterého Vás místy zapojí. Přijeďte s dětmi, vnoučaty nebo klidně bez nich, na programu si každý najde kousek pro sebe.

Vstupné, zvýhodněné rezervace

Předprodej s rezervací času za zvýhodněné ceny (do 8. 4. 2022 - 12:00 hod.)

Vámi zvolený čas, ušetříte 50 Kč/os.

290 Kč / dospělý

250 Kč / dítě do 18 let, student, senior (žádost o slevu uveďte do poznámky objednávkového formuláře)

Rodinné vstupné 2 dospělí + 2 až 3 děti 890 Kč (žádost o slevu uveďte do poznámky objednávkového formuláře)

Prodej na místě dle volné kapacity

Dle možných volných časů prohlídky

340 Kč / dospělý

300 Kč / dítě do 18 let, student, senior

Rodinné vstupné 2 dospělí + 2 až 3 děti 940 Kč

Platba na místě možná pouze hotově.

Cena zahrnuje

Program s kostýmovanými postavami včetně vstupného na zámek Stránov, tvořivé dílničky včetně materiálu na výrobu v rámci programu, pohádkový okruh zámeckým parkem, návštěvu historického jarmarku.