Program na únor

PROGRAM MEKUC – ÚNOR 2022

Středa 2. února v 19.30 hodin – MKD

Štěpán Markovič Trio

Swingový večer.

Vstupné 150 Kč

Pátek 4. února v 19.00 hodin – MKD

Velké srdce

Poetický večer milostné poezie Miroslava Erdingera.

Vstupné 50 Kč

Úterý 8. února v 17.00 hodin – MKD

Hodinka s Pegasem

Autorské čtení členů Literárního klubu Pegas Mělník.

Vstup volný

Úterý 15. února v 19.00 hodin – MKD

Heroes – Losers Cirque Company

Novocirkusové představení s prvky pantomimy v podání Radima Vizváry a Losers Cirque Company.

Vstupné 390 Kč

Středa 16. února v 18.00 hodin – MKD

Předstupně a počátky: Secese a časná moderna

Přednáška z cyklu Kapitoly z architektury 20. století. Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 17. února v 16.00 hodin – galerie Za Rohem / knihovna

Listuj světem

Vernisáž výstavy současné polské literatury pro děti v českém překladu.

Výstava potrvá do 31. 3. 2022.

Vstup volný

Čtvrtek 17. února v 18.00 hodin – galerie Ve Věži

Fotověž 2022

Vernisáž výstavy tvorby mělnických fotografů na téma Mělník a okolí – život na Mělnicku.

Výstava potrvá do 27. 2. 2022.

Vstup volný

Pátek 18. února v 17.00 hodin – MKD

České loutkové divadlo třikrát jinak

Vernisáž výstavy Institutu umění – Divadelního ústavu.

Vstup volný

Pátek 18. února v 17.15 hodin – MKD

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Loutková pohádka Studia Damúza na motivy K. J. Erbena – doprovodný program výstavy České

loutkové divadlo třikrát jinak.

Vstup volný

Neděle 20. února v 15.00 hodin – MKD

Divadlo dětem 2022: O ošklivé princezně

Účinkuje Divadélko U Zvonu Kladno.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 21. února v 16.00 hodin – knihovna

Hacknutá čeština

Beseda s Martinem Kavkou, autorem platformy Čeština 2.0. a knihy Hacknutá Čeština, turnaj ve slovní hře.

Vstupné 50 Kč

Pondělí 21. února v 19.00 hodin – MKD

Enigmatické variace

Detektivní komedie, která odhaluje tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou.

Představení Komorního divadla Kalich.

Vstupné 390 Kč

Úterý 22. února v 19.00 hodin – MKD

Benedetta

Erotické drama z prostředí toskánského kláštera natočené podle skutečného příběhu.

Režie Paul Verhoeven | Film Mekuc

Vstupné 60 Kč

Středa 23. února v 19.30 hodin – MKD

Jan Burian: Jak nezestárnout?

Turné písničkáře k jeho předčasným sedmdesátinám.

Vstupné 150 Kč

24. 2. | 17.00 | galerie Naproti / knihovna

Výstava ateliérových prací studentů FA ČVUT

Zahájení výstavy architektonických a urbanistických návrhů vybraných mělnických lokalit.

Výstava potrvá do 29. 3. 2022.

Neděle 27. února v 15.00 hodin – MKD

Divadlo dětem 2022: Není princezna jako princezna

Účinkuje Divadlo Sova Bradlec.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 28. února v 18.00 hodin – MKD

Americký sen – Cesta mé vlastní hranice

Přednáška cestovatele a fotografa s handicapem Jakuba Greschla.

Vstupné 80 Kč

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Masarykův kulturní dům

Mělnický salon výtvarníků 2022

Výstava maleb, grafik a fotografií jednadvaceti výtvarníků.

Výstava potrvá do 13. 2. 2022.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚLNÍK

nám. Karla IV. 3359, Mělník

Hnízdo – Čtení s nejmenšími

Každé sudé pondělí od 10.00 do 11.00 hodin

Hravé dopoledne pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 5 let.

Čtenářský klub

Středa | 13.00–16.00

Zábavné odpoledne s vlastním výběrem aktivit – čtení dětských knížek, deskové hry, poslech audioknih.

Pravidelné pořady pro seniory

informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Trénování paměti – 14. 2. a 28. 2. | 10.00–11.30

PC pro seniory – 3. 2. a 17. 2. | 12.00–16.00

Dámský klub

Každou sudou středu od 17.00

informace – Martina Blažeková, tel. 732 379 142

Dračí doupě+ v knihovně

informace – Vanda Zandlová, v.zandlova@mekuc.cz

Herní setkání příznivců fantasy světa – 5. a 19. 2.

Virtuální univerzita třetího věku

informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Do 18. 2. 2022 přijímáme přihlášky do letního semestru!

Kurzy letního semestru:

Barokní architektura v Čechách | 1. 2. a 15. 2. | 15.00–16.30

Cestování – Co jste možná nevěděli | 2. 2. a 16. 2. | středa 10.00–11.30

Cena kurzu na semestr 300 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

Otec – představení Městských divadel pražských

Šťastný vyvolený – představení Divadla Verze

Bratři Ebenové – koncert

Trio Balkan Strings – swingový večer

Na plný coole – představení Zdeňka Izera

Hurvínek a nezvaný host – pohádka z cyklu Divadlo dětem 2022

Expresionismus, kubismus, futurismus – přednáška

Zátopek – Film mekuc