Program na leden

PROGRAM MEKUC

LEDEN 2022

Středa 5. ledna v 19.30 hodin – MKD

Elena Sonenshine & Jocose Jazz

Swingový večer.

Vstupné 150 Kč

Úterý 11. ledna v 17.00 hodin – MKD

Hodinka s Pegasem

Autorské čtení členů Literárního klubu Pegas Mělník.

Vstup volný

Úterý 11. ledna v 19.00 hodin – MKD

Nejhorší člověk na světě

Příběh, který vypráví vtipně a pravdivě o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř neko-nečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě.

Režie: Joachim Trier | Film mekuc

Vstup volný

Středa 12. ledna ve 20.00 hodin – MKD

LiStOVáNí: U nás v Evropě

Cooking show Lukáše Hejlíka a Alana Novotného.

Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 13. ledna v 18.00 hodin – MKD a galerie Ve Věži

Mělnický salon výtvarníků

Vernisáž výstavy maleb, grafik a fotografií jednadvaceti výtvarníků se uskuteční v MKD.

Výstava potrvá do 13. 2. 2022.

Vstup volný

Neděle 16. ledna v 15 hodin – MKD

Jak byla vosa Marcelka ráda, že je

Veselá dobrodružství vosy Marcelky s komářími bratry Jarunem a Marunem a dalšími přáteli.

Účinkuje Divadlo Náměstíčko.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 17. ledna od 15.30 hodin – MKD

Přívoranka

K tanci i poslechu hraje kapela Přívoranka pod vedením Miloše Valenty.

Vstupné 80 Kč

Středa 19. ledna v 15.30 hodin – městská knihovna

Doma jsem tam, kde mám knihovnu

Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou knihovny a křtem knihy Čtenda – moje cesta k pramenům.

Vstup volný

Středa 19. ledna v 18.00 hodin – MKD

Plasty v architektuře 20. století

Přednáška z cyklu Kapitoly z architektury 20. století. Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 20. ledna v 16.00 hodin – městská knihovna

Vraťte nám vlasy

Beseda s historikem Petrem Blažkem. Doprovodný program k výstavě Měli jsme underground a máme prd.

Vstup volný

Čtvrtek 20. ledna v 19.00 hodin – MKD

Minipárty s Karlem Šípem

Zábavná talk show Karla Šípa s hostem Josefem A. Náhlovským.

Vstupné 390 Kč

Pondělí 24. ledna v 18.00 hodin – MKD

Východní Indonésie

Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové.

Vstupné 80 Kč

Úterý 25. ledna v 19.00 hodin – MKD

Snímek 51

Životopisné drama o britské vědkyni Rosalind Franklinové, objevitelce struktury DNA.

Představení Divadla v Celetné

Vstupné 390 Kč

Čtvrtek 27. ledna v 16.00 hodin – městská knihovna

Fake news: dezinformační toky včera a dnes

Komentovaná prohlídka k výstavě Měli jsme underground a máme prd spojená s přednáškou.

Vstup volný

Čtvrtek 27. ledna v 19.30 hodin – MKD

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

Koncert Lucie Sedlákové Hůlové a Ensemble Lucis.

Vstupné 250 Kč

Neděle 30. ledna v 17.00 hodin – MKD

Jak jsem byl Cyrano

Příběh koktavého Jakuba, který na vlastní kůži zažívá jedno z největších dramat všech dob.

Rodinné představení divadla Kampa

Vstupné 120 Kč

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Masarykův kulturní dům

Mělník se baví… už 10 let s Mekuc

Výstava uspořádaná k 10. výročí založení společnosti Mělnické kulturní centrum, o.p.s., a 85. výročí dostavby Masarykova kulturního domu potrvá do 11. 1. 2022.

Galerie Za Rohem / knihovna

Měli jsme underground a máme prd

Výstava k desátému výročí úmrtí Václava Havla a Ivana Martina Jirouse trvá do 31. 1. 2022.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚLNÍK

nám. Karla IV. 3359, Mělník

Hnízdo – Čtení s nejmenšími

Každé sudé pondělí od 10.00 do 11.00 hodin

Hravé dopoledne pro rodiče s dětmi od 1,5 do 5 let.

Čtenářský klub

Středa | 13.00–16.00

Zábavné odpoledne s vlastním výběrem aktivit – čtení dětských knížek, deskové hry, poslech audioknih.

Pravidelné pořady pro seniory

informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Trénování paměti – 3. 1. | 10.00–11.30

PC pro seniory – 6. 1. | 12.00–16.00

Dámský klub

Každou sudou středu od 17.00

informace – Martina Blažeková, tel. 732 379 142

Dračí doupě + v knihovně

informace – Vanda Zandlová, v.zandlova@mekuc.cz

Herní setkání příznivců fantasy světa – 8. a 22. 1.

Virtuální univerzita třetího věku

informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Do 15. 1. 2022 přijímáme přihlášky do letního semestru!

Cena kurzu na semestr 300 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Heroes - Losers Cirque Company

Enigmatické variace – představení Komorního divadla Kalich

Valentýnský koncert Off Beat orchestra

Bluesové trio THR33 – koncert

Š. Markovič Trio – swingový večer

Divadlo dětem 2022 – přehlídka amatérských divadelních souborů

Předstupně a počátky: Secese a časná moderna – přednáška